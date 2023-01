In Sonnencremes kommen die Substanzen Octocrylen und Benzophenon-3 als Lichtschutz zum Einsatz. Wissenschaftler warnen aufgrund von Studien, dass die chemischen Filter dem Hormonsystem zusetzen könnten. Daher wird der Anteil der Substanzen gemäß einer EU-Verordnung in Kosmetika neu festgelegt und zumeist reduziert. Das tritt am 28. Juli 2023 in Kraft. Bereits bis dahin in den Handel gelangte Produkte können weiter verkauft werden.