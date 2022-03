Neu ab April Corona-Regeln, Steuererklärung, Führerschein

Neu ist allerdings ab April, dass die Möglichkeit der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen entfällt: "Eine pauschalierte Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 50 Prozent ist dann nur noch möglich, wenn die Beschäftigten in ihrem Betrieb während der Kurzarbeit an einer geförderten beruflichen Weiterbildung nach § 106a SGB III teilnehmen", so die Bundesagentur für Arbeit.