Maler und Lackierer: Gewerbliche Mitarbeiter im Maler- und Lackiererhandwerk, die die im aktuellen Tarifvertrag vereinbarte Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro noch nicht erhalten haben, müssen diese spätestens mit dem Mai-Lohn ausgezahlt bekommen. Der "Bonus" ist eine abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie und konnte von den Arbeitgebern in den Monaten zuvor auch in Raten gezahlt werden.