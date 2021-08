Am 1. September treten einige Änderungen beim Elterngeld in Kraft. So wird für Arbeitnehmer in Teilzeit die zulässige Arbeitszeit während des Elterngeldbezugs und der Elternzeit von 30 auf 32 Wochenstunden angehoben. Der Partnerschaftsbonus, der die parallele Teilzeit beider Eltern unterstützt, kann künftig mit 24 bis 32 Wochenstunden bezogen werden. Bisher waren es 25 bis 30.