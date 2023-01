Ab 1. Januar 2023 ist der Euro offizielles Zahlungsmittel in Kroatien und nicht mehr die bisherige Landeswährung Kuna. Das Land war am 1. Juli 2013 der EU beigetreten. 27 Mitgliedsstaaten gibt es bisher. Kroatien ist dann der 20. Staat in der EU, der den Euro einführt. Dies stehe noch in "Dänemark, Bulgarien, Schweden, Rumänien, Ungarn, Polen und Tschechien" aus, erklärt die Bundesbank auf ihrer Homepage. Bis zum 28. Februar könnten an den Schaltern der Bundesbank Kuna noch kostenfrei umgetauscht werden, heißt es weiter ("8.000 Kuna pro Person und Tag"). Bei Banken in Kroatien können Kuna bis Ende 2023 gebührenfrei umgetauscht werden.



Mit dem 1. Januar werden auch kroatische Euro- und Cent-Münzen in Umlauf gebracht. Auf ihnen sind unter anderem Erfinder Nikola Tesla, der Landesumriss und ein Marder (kroatisch "Kuna") zu sehen.