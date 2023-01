Umgetauscht werden müssen demnach Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Wer wann dran ist, ist nach Geburtsjahr des Ausweisbesitzers (bis 31. Dezember 1998 ausgestellte Führerscheine in Papierform), bzw. Ausstellungsdatum (Dokumente in Scheckkartenform ab 1. Januar 1999) gestaffelt geregelt. Nun, in der zweiten Phase, müssen die von 1959 bis 1964 Geborenen ihren Führerschein in Papierform in die EU-Fahrerlaubnis umtauschen – und zwar bis zum 19. Januar 2023. Ein Jahr länger Zeit haben die Jahrgänge 1965 bis 1970.