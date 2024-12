Der Umtausch alter Führerscheine geht in die vierte Runde. Im Jahr 2025 sind diejenigen an der Reihe, die ab 1971 geboren worden sind und einen alten Führerschein in Papierform haben. Sie müssen bis 19. Januar 2025 einen neuen EU-Führerschein vorweisen können. Wer seine Fahrerlaubnis nicht rechtzeitig umtauscht, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Verwarnungsgeld von 10 Euro rechnen.