Im Oktober treten weitere Verordnungen in Kraft, die dabei helfen sollen, den Energieverbrauch zu senken. Dazu zählt etwa, dass Gasheizungen in den nächsten zwei Jahren einem Check unterzogen werden müssen. Dies müssen die Eigentümer der Gebäude veranlassen, in denen sich die Wärmevorrichtungen befinden. "Sinnvoll ist die Kopplung der Prüfung an ohnehin stattfindende Termine wie etwa Kehr- und Überprüfungstätigkeiten oder eine reguläre Heizungswartung", rät die Bundesregierung.