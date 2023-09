Ab 1. Oktober fallen zwei Umlagen weg, die der Gas-Netzbetreiber Trading Hub Europe (THE) bislang auf den Gaspreis aufgeschlagen hat. Eine mögliche Ersparnis wird allerdings nicht automatisch an Kunden und Kundinnen von den Gasversorgern durchgereicht. "In bestehenden Gasverträgen kommen die niedrigeren Kosten nicht automatisch an. Darum können sich Neukundenangebote lohnen, bei denen die niedrigeren Gas-Umlagen bereits einkalkuliert sind", erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.