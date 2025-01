Ab 1. Februar gelten laut EU-Kosmetik-Verordnung höhere Grenzwerte für die Substanzen Alpha-Arbutin und Arbutin (auch Beta-Arbutin genannt) in Kosmetika. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf MDR-Anfrage erklärt, sind davon in beiden Fällen Gesichtscremes betroffen, bei Alpha-Arbutin auch Körperlotionen. "Diese Regelungen sind das Ergebnis von wissenschaftlichen Bewertungen durch den Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der Europäischen Kommission 'SCCS'", so das Amt. Nach dem 1. Februar dürfen Produkte, die die neuen Grenzwerte nicht erfüllen, nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Was sich schon im Handel befindet, darf noch abverkauft werden. Hier gilt dann ein Stopp ab 1. November 2025.