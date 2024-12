Die ARD stellt zum 7. Januar 2025 die Verbreitung per Satellit in SD-Qualität ein. Das betrifft Das Erste sowie alle Dritten Fernsehprogramme. Das Programm ist dann nur noch in der höheren HD-Qualität empfangbar. Informationen und Hilfe bei der Umstellung gibt es auf der Videotexttafel 499 und online bei ARD Digital. Dort heißt es auch: "Allerdings könnte die SD-Abschaltung auch für Kabelkundinnen und Kabelkunden eine Umstellung bedeuten, da einige Kabelnetzbetreiber bereits angekündigt haben, die Verbreitung der Fernsehprogramme der ARD in SD-Qualität ebenfalls am 7. Januar 2025 zu beenden. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Kabelnetzbetreiber."