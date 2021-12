Neu ab 2022 Höheres Porto, Plastiktüten-Verbot, Verträge leichter kündigen

In der europäischen Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG) sind Sicherheitsvorgaben festgeschrieben, die Spielzeug erfüllen muss, um in der EU in den Handel kommen zu können. Ab 5. Dezember 2022 gelten neue Grenzwerte für den chemischen Stoff Anilin. Er steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Anilin wird in Farbstoffen für Textilien, Leder und Fingerfarben verwendet. Der Anteil darf dann nicht höher sein als 10 mg/kg freies Anilin in Fingerfarben und 30 mg/kg abspaltbares Anilin in Fingerfarben sowie Stoff- oder Lederspielzeug.