Die Kunden wurden bereits im Vorfeld per Mail informiert: "Künftig stellen wir Ihre Pakete direkt an Ihrem Ablageort zu – ohne den vorigen Zustellversuch an der Haustür." einen Ablageort können Kunden in ihrem DHL-Konto hinterlegen. Laut Konzern macht davon jeder zehnte Empfänger in Deutschland Gebrauch. Eine Mitteilung, dass die Sendung abgelegt wurde, gibt es weiterhin.