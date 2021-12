Mit einem neuen Messtool der Bundesnetzagentur können Verbraucherinnen und Verbraucher rechtssicher nachweisen, ob eine Minderleistung bei ihrer Breitbandgeschwindigkeit vorliegt. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, werde das überarbeitete Messtool am 13. Dezember 2021 bereitgestellt. Ab diesem Tag gelten auch die Vorgaben einer entsprechenden Allgemeinverfügung zu den neuen Minderungsregelungen für Festnetz-Internetzugänge.

Hintergrund ist eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Sie ermöglicht den Kundinnen und Kunden, ihren Monatsbeitrag zu verringern oder ihren Vertrag außerordentlich zu kündigen, sollte der Anbieter nicht die vertraglich vereinbarte Übertragungsrate bereitstellen. In der neuen Allgemeinverfügung sind nun auch die genauen Bedingungen für diese Minderungsregelungen festgelegt.