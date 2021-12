Neu ab 2022 Neue Kfz-Typklassen, EU-Führerschein, höhere CO2-Abgabe

Beim Neubau von Pelletheizungen, Kachelöfen oder Kaminen gibt es ab 1. Januar neue Vorgaben für die Position der Schornsteine. Deren Öffnung muss am Dachfirst, dem höchsten Punkt des Hauses, angebracht sein und diesen um mindestens 40 Zentimeter überragen – damit die Abgase auch abziehen können und sich nicht etwa in stark bebauten Gegenden zwischen Häusern sammeln. Damit soll der beim Heizen entstehende Feinstaub die Luft in Wohngebieten weniger stark belasten und der "Abtransport von Abgasen mit der freien Luftströmung gewährleistet werden", erklärt das Umweltministerium.