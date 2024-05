Bei Pässen und Dienstausweisen, die ab dem 2. Mai ausgestellt werden, werden Doktortitel in einem seperaten Feld aufgeführt. Der akademische Grad wird dann nicht mehr dem Nachnamen vorangestellt. Bei Grenzkontrollen in anderen Staaten wurde die Abkürzung oft als Teil des Nachnamens wahrgenommen, was zu Verwirrungen geführt hatte. Mit dem separaten Feld in der Maske soll das verhindert werden.