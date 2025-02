Seitens der Europäischen Union (EU) wird aktuell an Leitlinien zur Umsetzung des AI Acts gearbeitet, die dann auch konkretere Hinweise enthalten sollten, an denen sich Unternehmen orientieren können.

"In der Definition zu KI-Kompetenz ist vom sachkundigen Einsatz von KI-Systemen und einem Bewusstsein für Chancen, Risiken und möglichen Schäden die Rede – hieran sollten sich auch die Angebote orientieren", empfiehlt Jonas Wöll, Referatsleiter Digitaler Binnenmarkt, EU-Verkehrspolitik und Regionale Wirtschaftspolitik der DIHK. Was genau Unternehmen tun müssen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, da die Pflicht sehr offen formuliert sei. Aber: "Seitens der Europäischen Union (EU) wird aktuell an Leitlinien zur Umsetzung des AI Acts gearbeitet, die dann auch konkretere Hinweise enthalten sollten, an denen sich Unternehmen orientieren können", sagt er. Neben Schulungen werde dort unter anderem auch über KI-Richtlinien und Standards innerhalb der Unternehmen oder die Ernennung von KI-Beauftragten sowie KI-Arbeitsgruppen diskutiert.