Zwei Krankheiten werden im August in die Berufskrankheiten-Verordnung aufgenommen: zum einen "Lungenkrebs bei Nierauchern nach langjähriger beruflicher Passivrauchbelastung". Für eine Anerkennung sind hier in der Regel 40 Arbeitsjahre – etwa in Diskotheken oder Kneipen – Voraussetzung. "Nieraucher" werden angegeben als Personen, die in ihrem Leben nie oder maximal 400 Zigaretten geraucht haben.