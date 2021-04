Neu ab Mai 2021 Bonus zum Kindergeld, neue Label für Autoreifen, neue Grenzwerte für Spielzeug

Der Mai bringt auch zwei Änderungen bei der EU-Spielzeugrichtlinie mit sich: Ab dem 20. Mai gelten niedrigere Grenzwerte für Aluminium und ab dem 21. Mai für Formaldehyd . Ab dem jeweiligen Stichpunkt dürfen nur noch Produkte in den Handel kommen, die den neuen Anforderungen entsprechen.

Mit dem 1. Mai tritt ein neues Jugendschutzgesetz in Kraft, dass Minderjährigen mehr Schutz im Internet ermöglichen soll. Soziale Medien und Anbieter von Internetdiensten werden in die Pflicht genommen, Kinder und Jugendliche vor Mobbing, sexueller Belästigung oder Kostenfallen zu schützen. Plattformen, die über mehr als eine Million Nutzer in Deutschland verfügen, sollen dies durch Voreinstellungen gewährleisten.