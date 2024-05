Worauf sollte man bei einem Vertragsangebot (an der Haustür) achten? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt folgende Tipps im Umgang mit Vertragsangeboten und -abschlüssen.



Vorsorgliche Tipps:

"- Lassen Sie sich nicht überrumpeln und unterschreiben Sie nichts an der Haustür!

- Fragen Sie nach dem Dienstausweis der Vertreter und notieren Sie sich den Namen und ggf. die Kontaktdaten.

- Lassen Sie sich nicht einschüchtern!

- Erteilen Sie – falls notwendig – den Verkäufern Hausverbot.

- Bei unerwünschten Werbeanrufen: Sagen Sie niemals 'ja'– legen Sie im Zweifelsfall einfach auf – auch wenn es Ihnen unhöflich erscheint."



Wenn bereits ein Vertrag unterschrieben wurde, kann auch im Nachhinein noch reagiert werden:

"- Widerrufen sie den untergeschobenen, behaupteten oder den durch die Drucksituation abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen, per Brief und via Einwurfeinschreiben.

- Ein Widerruf ist nur bei einem sogenannten Haustürgeschäft (Außergeschäftsraumvertrag) oder einem Fernabsatzgeschäft telefonisch, schriftlich/postalisch oder online möglich.

- Sprechen sie bei Zweifeln mit Verwandten oder Nachbarn, tauschen sie sich dazu aus. Nur keine falsche Scham."



Zudem weist die Verbraucherzentrale Sachsen daraufhin: "Verträge, welche im Shop abgeschlossen wurden, sind nicht widerrufbar! Daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Unterschreiben sie nichts, was sie nicht verstehen oder nicht gelesen haben. Lassen sie sich ausreichend Zeit und nehmen sie die Vertragsunterlagen mit nach Hause, um dort alles lesen zu können, bevor sie unterschreiben."