Der Toilettenbetreiber Sanifair will ab 18. November statt 70 Cent einen Euro für die WC-Benutzung verlangen. Rund 400 Anlagen entlang der Autobahnen hierzulande gehören zu dem Unternehmen.

Sanifair kündigte nach Angaben der Deutschen Presseagentur auch an, sein Wert-Bon-Modell zu überarbeiten. Es solle dann künftig einen Wert-Bon in voller Höhe des gezahlten Toilettenpreises geben, bisher waren es 50 Cent von 70 Cent. Die Wert-Bons können dann beim Einkauf in der Autobahnraststätte eingelöst werden – pro Artikel ein Bon.

Am 15. November beendet die ARD die Verbreitung der Programme tagesschau24 und ONE in SD-Qualität über den SES ASTRA Satellitentransponder 51 (10,744 GHz). Auch die mit dem ZDF gemeinsam produzierten Beiträge von phoenix und ARTE werden dann nur noch in HD-Qualität gesendet und sind so wie bisher über Satelliten zu empfangen.