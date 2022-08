Neu ab August 9-Euro-Ticket, Steuererklärung, Masernimpfpflicht

Am 1. August beginnt in Deutschland das neue Ausbildungsjahr. Wie in jedem Jahr wurden dafür die Ausbildungsordnungen für zahlreiche Berufe – in diesem Jahr sind es 14 – neu aufgelegt, bzw. angepasst. Sie sollen damit den Anforderungen einer immer digitaler werdenden Arbeitswelt und den aktuellen Anforderungen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gerecht werden.