Neu ab November Personalausweis am Ausgabeautomat abholen

In Dresden sind derzeit zwei Automaten in der Abteilung Bürgerservice des Bürgeramtes im Einsatz. "Diese befinden sich im Zentralen Bürgerbüro Altstadt und im Digitalen Bürgerbüro Ferdinandplatz", teilt Diana Petters vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Dresden mit. Eine Anschaffung weiterer Automaten sei aktuell nicht geplant.



In Leipzig gibt es zwei Automaten. Einer steht im Bürgerservice in der Abteilung Standesamt. Der andere befindet sich im Ordnungsamt in der Abteilung Ausländerbehörde. Letzterer ist seit November 2021 in Betrieb. "Die 134 Fächer umfassende Station dient der Ausgabe von Aufenthaltsdokumenten. Die von der Ausländerbehörde betreuten Menschen werden im Rahmen des Prozesses aktiv über die Möglichkeit der Nutzung der 'Abholstation' informiert und zur Nutzung der Station animiert", teilt Franziska Schneider von der Stadt Leipzig mit. Für die Abholung der Dokumente wird der Fingerabdruck genutzt. "Da die Station auf der Wiedererkennung von biometrischen Merkmalen basiert und sich zudem in der Nähe des Objekt-Wachschutzes befindet, ist die Sicherheit der Dokumente sichergestellt. Das System setzt dabei voraus, dass die Fingerabdrücke der Nutzer geeignet sind. Nur wenn der Fingerabdruck klar eingelesen werden kann, ist eine Wiedererkennung durch die Station möglich und das Fach mit den gewünschten Dokumenten öffnet sich", erklärt Franziska Schneider. Der Automat im Bürgerservice hingegen dient der Sterbefallbeurkundung. Dabei handelt es sich zunächst um einen Testbetrieb. "Perspektivisch sollen ähnliche Dokumentenausgabestationen auch für die Bürgerbüros zur Verfügung stehen. Damit soll die Abholung von Ausweisdokumenten für Bürgerinnen und Bürger zukünftig einfacher und zeitlich noch flexibler werden. Derzeit befindet sich die neue Methode zur Dokumentenabholung in einem Prüfverfahren", führt sie weiter aus.



In Chemnitz gibt es derzeit keinen Automaten und eine Anschaffung sei derzeit nicht geplant, teilt die Stadt auf Anfrage mit.