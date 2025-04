Künftig sollen nur noch digitale Bilder für den Personalausweis- oder Pass von den Behörden akzeptiert werden. Die Fotos können gegen eine Gebühr von sechs Euro direkt in der Behörde angefertigt werden. Auch Fotografen beziehungsweise Drogeriemärkte können weiterhin biometrische Passbilder machen, wenn sie sie mit einem zertifizierten System übermitteln können. Die neue Regelung gilt ab 1. Mai. Aufgrund technischer Verzögerungen in einigen Bürgerämtern gibt es allerdings bis 31. Juli eine Übergangsfrist – solange können Bürgerinnen und Bürger in Ausnahmefällen auch noch Papierfotos vorlegen.