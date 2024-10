Die Erhöhung des Pflegegeldes zum 1. Januar 2025 ist nach dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz geregelt. Es sieht auch vor, dass die Beträge je nach Pflegegrad zum Januar 2028 noch einmal steigen sollen. In welcher Höhe soll wie 2025 "in Anlehnung an die Preisentwicklung" festgelegt werden.

Pflegegeld gibt es nur auf Antrag. Liegt dieser vor, werden Gutachter beauftragt, den Pflegegrad zu bestimmen. Für Pflegegeld und auch alle Pflegeleistungen gilt laut Bundesgesundheitsministerium: Um diese finanziellen Unterstützungen in Anspruch nehmen zu können, muss in den letzten zehn Jahren vor der Antragstellung zwei Jahre in die Pflegekasse eingezahlt worden sein oder eine Familienversicherung bestanden haben. "Das kann entweder eine gesetzliche Pflegekasse oder – bei Beamten, Soldaten, Ärzten oder Richtern – eine private Pflichtversicherung sein", so der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Pflegekasse ist immer Teil der jeweiligen Krankenversicherung. Welche Pflegeleistungen von Hilfe im Haushalt bis zur Körperpflege es gibt, ist im Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz festgelegt.