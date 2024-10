Mäharbeiten werden immer wieder zur Todesfalle für Rehkitze, die eigentlich von den Muttertieren zum Schutz gut versteckt im hohen Gras auf den Feldern abgelegt werden. Seit März 2024 gibt es Ausnahmeregelungen für den Einsatz von Drohnen zur Wildtierrettung in land- und forstwirtschaftlichen Gebieten.

"So konnten nach Berechnungen von Rehkitzrettern allein in der Frühjahrsmahd bis zu 20.000 Rehkitze mit Hilfe von Drohnen gerettet werden", erklärt das Bundesverkehrsministerium auf seiner Homepage. Die Ausnahmeregelung war allerdings bis 19. November beschränkt. Sie wird nun verlängert und zwar unbegrenzt. Damit sollen auch Wildtiere gerettet werden können, die nach Unfällen nur per Drohne gesichtet werden können.