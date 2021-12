Neu ab 2022 Mehr Rente, höherer Mindestlohn, steuerfreier Corona-Bonus

Im Zuge der noch von der Großen Koalition auf den Weg gebrachten Pflegereform sollen Altenpflegekräfte besser bezahlt werden. So werden Pflegeeinrichtungen ab September nur noch dann zugelassen, wenn sie nach Tarif bezahlen. Damit die Mehrkosten nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen, zahlt die Pflegeversicherung einen Zuschlag, der mit der Dauer der Pflege steigt. So trägt die Kasse zum Beispiel nach vier Jahren im Pflegeheim 70 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Im ersten Jahr sind es nur fünf Prozent. Um das alles zu finanzieren, gibt es pro Jahr einen Zuschuss vom Bund in Höhe von einer Milliarde Euro. Außerdem steigt für kinderlose Versicherte ab 23 Jahren der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkt auf 3,4 Prozent des Bruttolohns.