Der allgemeine Beitragssatz für die Krankenkassen bleibt 2023 gleich, dennoch müssen viele gesetzlich Versicherte wegen erhöhter Zusatzbeiträge mehr zahlen. Der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung steigt von 1,3 auf 1,6 Prozent. Dieser Satz gilt für alle, deren Beiträge regelmäßig durch Dritte bezahlt werden, zum Beispiel Bürgergeldbezieher.



Jede Krankenkasse kann aber individuell in ihrer Satzung den Zusatzbeitrag festlegen und hier haben einige Versicherungen Erhöhungen angekündigt. So erhöht zum Beispiel die AOKplus, die größte gesetzliche Krankenkasse in Sachsen und Thüringen, ihren Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Ihre Mitglieder zahlen damit ab Januar einen Krankenkassenbeitrag von insgesamt 16,1 Prozent. bzw. ermäßigt 15,5 Prozent. Die Krankenkassen müssen Erhöhungen den Mitgliedern nicht mehr per Brief ankündigen.



Deutschlands größte Krankenkassen, die Techniker (TK) und die Barmer, erhöhen ihre Zusatzbeiträge nicht.