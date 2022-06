Neu ab Juli Strompreise-Entlastung, Führerschein umtauschen, Kindergeld mit Bonus

Die seit März 2020 per Gesetz eingeführte Masernimpfpflicht soll vor allem Kinder schützen. Diese müssen einen Masernschutz nachweisen, wenn sie einen Kindergarten, die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen besuchen wollen. "Wir wollen möglichst alle Kinder vor einer Masernansteckung bewahren. Denn Masern sind in höchstem Maße ansteckend und können einen sehr bösen, teils tödlichen Verlauf nehmen", erklärte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im September 2019 das Gesetzesvorhaben. Lehrer, Betreuer und andere Mitarbeiter in den Einrichtungen sind ebenfalls zur Impfung verpflichtet. Desweiteren gilt die Masernimpfpflicht in Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften und in medizinischen Einrichtungen.