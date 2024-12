Weil Löhne und Gehälter gestiegen sind, gibt es ab 2025 höhere Bemessungsgrenzen in der Kranken- und Rentenversicherung. In der allgemeinen Rentenversicherung steigt die Grenze erstmals einheitlich in ganz Deutschland auf 8.050 Euro im Monat. 2024 lag sie in den "neuen" Ländern noch bei 7.450 Euro, in den "alten" bei 7.550 Euro. In der knappschaftlichen Rentenversicherung steigt sie auf 9.900 Euro im Monat.