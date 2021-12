Der digitale EU-Impfnachweis ohne Booster ist ab 1. Februar nur neun Monate gültig. Die Mitgliedsstaaten oder das Europaparlament könnten noch Veto einlegen und mit einer erforderlichen Mehrheit den Beschluss kippen. Davon sei aber nicht auszugehen, so die EU-Kommission. Die Mitgliedsstaaten seien in die Entscheidung vorab mit einbezogen worden.

Der EU-Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung in Praxen und Impfzentren erstellt wird oder nachträglich in Deutschland etwa in Apotheken erhältlich ist. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden.



Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU erkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise über Impfungen, frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.