Neu ab Mai Steuererklärung, Carsharing, Online-Handel

Es sei die erste Preiserhöhung seit 15 Jahren und diese solle auch möglichst langfristig gelten. Die Mobility Center GmbH mit Sitz in Leipzig betreibt die Carsharing-Anbieter Teilauto und Cityflitzer. Deren Angebote können in dutzenden Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen genutzt werden. In ganz Mitteldeutschland stehen 1.350 Fahrzeuge an 700 Stationen zur Verfügung.