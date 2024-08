Bildrechte: Colourbox.de

Neu ab September Heizungs-Kredit, Winterreifen, Corona-Hilfen

23. August 2024, 11:00 Uhr

Bei der KfW können erste Belege für Heizungskredite eingereicht werden. Die Übergangsfrist für bestimmte Winterreifen läuft aus. Für Corona-Hilfen werden die letzten Schlussabrechnungen fällig. Für viele läuft auch der Countdown für die Steuererklärung. Und: In drei Bundesländern sind Landtagswahlen, was auch Auswirkungen auf die Bundespolitik hat. Was bringt der September noch an neuen Gesetzen und Änderungen für Verbraucher?