"Arten auf dieser Liste dürfen nicht vorsätzlich in das Gebiet der EU eingeführt werden. Sie dürfen weder gehalten, gezüchtet, in, aus oder innerhalb der EU transportiert oder verkauft, aufgezüchtet oder in die Umwelt freigesetzt werden", heißt es dazu in der Erklärung der Europäischen Kommission. Seit dem 2. August gilt das auch für den Zebra-Killifisch und die Muschelblume. Beide waren in der Vergangenheit in der Aquaristik beliebt. Auch seit 2. August auf der Liste: der Krallenfrosch.