Als Weißmacher kommt Titandioxid bei Wandfarben und Lacken, in Kosmetika, aber auch in Lebensmitteln und Arzneimitteln zum Einsatz. Ab 1. Oktober wird Titanoxid in bestimmter Pulverform nach CLP-Verordnung (Regelung für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien in der EU) als ‎‎"Krebsverdachtsstoff (Kategorie zwei)" eingestuft.