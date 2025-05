Neu produzierte Smartphones und Tablets sollen nachhaltiger werden und länger genutzt werden können. Das regelt die EU-Verordnung zu "Ökodesign-Anforderungen an Smartphones, Mobiltelefone, die keine Smartphones sind, schnurlose Telefone und Slate-Tablets", die am 20. Juni in Kraft tritt. Ersatzteile sollen dann länger verfügbar sein, Reparaturen einfacher möglich und Akkus länger halten. Updates soll es dann auch noch mindestens bis fünf Jahre nach dem Verkaufsdatum geben. Das gilt für Produkte, die ab dem Stichtag in den Verkehr gebracht werden. Ab dem 20. Juni wird das Energielabel EPREL dann auch für diese Geräte Pflicht. "Auf dem Label für Smartphones und Tablets wird ab 20. Juni 2025 auch ein Reparierbarkeits-Index gezeigt. Hersteller sollen von auf einer Skala von A bis E angeben, wie gut ihre Geräte reparierbar sind", erklärt das Bundesumweltministerium auf seiner Homepage dazu.