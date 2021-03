Neu ab April Gesünderes Essen, Zeitarbeit in der Fleischindustrie verboten, Neues bei der Fahrscheinprüfung

Mit dem 1. April tritt ein neues Jugendschutzgesetz in Kraft, dass Minderjährigen mehr Schutz im Internet ermöglichen soll. Soziale Medien und Anbieter von Internetdiensten werden in die Pflicht genommen, Kinder und Jugendliche vor Mobbing, sexueller Belästigung oder Kostenfallen zu schützen. Plattformen, die über mehr als eine Million Nutzer in Deutschland verfügen, sollen dies durch Voreinstellungen gewährleisten.