Für transgeschlechtliche, nicht-binäre oder intergeschlechtliche Menschen soll es in Zukunft leichter werden, ihren Namen und ihr Geschlecht beim Standesamt ändern zu lassen. Ermöglicht wird das durch das neue Selbstbestimmungsgesetz, welches im November in allen Punkten in Kraft tritt. Bereits ab August können Betroffene die Änderung beim Standesamt anmelden. Das neue Gesetz löst das bisher geltende Transsexuellengesetz ab.