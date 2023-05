Laut Auswärtigem Amt ist die Ausnahmeregelung für folgende Personengruppen gedacht: ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Ukraine, "für in der Ukraine anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und für Personen, die in der Ukraine internationalen oder gleichwertigen nationalen Schutz genießen" und "für Drittstaatsangehörige, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben".