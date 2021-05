Seit Juni 2019 gilt in der EU das neue von vielen Diskussionen begleitete Urheberrecht. Die Staaten hatten zwei Jahre Zeit, es in nationales Recht umzusetzen. Am 7. Juni endet die Frist – der Bundestag hat der Reformierung des Urheberrechts knapp zwei Wochen vor der Deadline nun beschlossen. Am 28. Mai muss der Bundesrat (nur) noch zustimmen.

Worum geht es? – Online-Plattformen wie YouTube, Facebook oder Tiktok sollen nun für Urheberrechtsverletzungen haften. Liegen keine Lizenzen für Werke von KünstlerInnen vor (für etwa Passagen aus Büchern, Videos, Liedern, Bildern, grafischen Darstellungen, etc.), dürfen deren Inhalte auch nicht ungefragt verbreitet werden, ohne ansonsten Gebühren an die KünstlerInnen zu zahlen. Ausnahmen gelten bei Videos und Audios von unter 15 Sekunden Länge, Bildern in einer Größe von maximal 125 Kilobyte oder Pressetexten, die kürzer als 160 Zeichen sind. Geschützte Werke dürfen auch als Zitat, Karikatur, Parodie und Pastiche verwendet werden.