Ab 1. Mai 2025 dürfen Bilder für Personalausweise oder Reisepässe nur noch digital eingereicht werden. Papierfotos werden nicht mehr akzeptiert. Das soll Bild-Manipulationen wie durch Morphing verhindern. Dazu erklärt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf seiner Homepage : "Morphing bezeichnet eine Technik, mit der Lichtbilder (i. A. für Pass, Personalausweis und ausländerrechtliche Ausweisdokumente) elektronisch manipuliert werden können, indem mehrere Gesichtsbilder zu einem einzigen Bild digital verschmolzen werden und somit die Gesichtszüge von verschiedenen Personen in einem Lichtbild erscheinen."

Die digitalen Passfoto-Dateien werden an Automaten direkt in den Behörden aufgenommen. Aufnahmen aus Fotostudios sind nur zulässig, wenn diese von einem zertifizierten Studio über eine sichere Verbindung digital an die Behörde übertragen werden. In Ausnahmefällen gibt es hier allerdings noch eine Übergangsfrist bis Ende Juli – Passfotos in Papierform sollen noch akzeptiert werden, wenn das betreffende Bürgeramt noch nicht über die nötige Technik verfügt.