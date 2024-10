Bisher galt für Geflüchtete aus der Ukraine eine Ausnahmeregelung für die Zulassung ihrer Autos in Deutschland. Sie konnten auch mit Kennzeichen der Ukraine am Straßenverkehr teilnehmen. Seit 1. Oktober brauchen dann alle Fahrzeuge, die länger als ein Jahr in Deutschland sind, auch eine Zulassung in Deutschland und ein deutsches Kennzeichen.