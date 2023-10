In Deutschland werden die Uhren in der Nacht zum 29. Oktober wieder um eine Stunde zurückgestellt – wie immer am letzten Sonntag im Oktober von drei auf zwei Uhr. Damit ist dann die diesjährige Sommerzeit wieder vorbei. Das Ende der Zeitumstellung wurde in der Vergangenheit immer wieder diskutiert – ist aber weiter nicht in Sicht. Das nächste Mal wird am 31. März 2024 an der Uhr gedreht, wenn die bis dahin geltende "normale" Mitteleuropäische Zeit (MEZ), auch "Winterzeit" genannt, das 44. Mal endet. In Deutschland wurde die Zeitumstellung 1980 eingeführt.