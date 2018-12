In größeren Unternehmen haben Arbeitnehmer vom 1. Januar an die Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeitverkürzung. Diese ist verbunden mit dem Rechtsanspruch auf die Rückkehr zur Vollzeitstelle. Allerdings ist die sogenannte "Brückenteilzeit" nicht für alle möglich : Kleinunternehmen mit bis zu 45 Mitarbeitern sind davon befreit. Mittelständische Betriebe mit 46 bis 200 Mitarbeitern müssen sie nur einem von 15 Mitarbeitern gewähren. Die Neuregelung gilt auch für Beschäftigte, die bislang unbefristet in Teilzeit arbeiten und ihre Arbeitszeit aufstocken wollen.

Wer die Möglichkeit hat, davon Gebrauch zu machen, sollte Folgendes wissen: Die befristete Teilzeit ist für Zeiträume von einem bis fünf Jahren möglich. Sie muss spätestens drei Monate vor dem geplanten Beginn beantragt werden. Der Arbeitgeber muss spätestens einen Monat vor dem geplanten Beginn seine Entscheidung schriftlich mitgeteilt haben. Tut er das nicht, gilt die Teilzeit in dem beantragten Umfang.



Der Antrag muss in Textform erfolgen. Er kann also auch per E-Mail gestellt werden. Es müssen keine Gründe für die Beantragung der Brückenteilzeit genannt werden. Mit dem Antrag sind auch Art und Dauer der Brückenteilzeit festzulegen. Spätere Verringerungen oder Erhöhungen sind dann ebenso wenig möglich wie eine vorzeitige Rückkehr in die Vollzeit.