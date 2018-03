Streamen wie zu Hause

Bildrechte: imago/MITO Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Maxdome oder Sky Go dürfen ihre Angebote vom 1. April an innerhalb der EU nicht mehr geoblocken. Ursprünglich war der 20. März als Starttermin geplant. Wer sich mit seinem Streaming-Abo in einem anderen EU-Land anmeldet, hat dann Zugriff auf das gleiche Angebot wie zu Hause. Eine Verordnung des EU-Parlaments hebt die bisherigen Ländersperren auf. Eine zusätzliche Gebühr darf nicht dafür erhoben werden.



Wie schon bei der Aufhebung der Roaming-Gebühren gilt auch diese Regelung nur für vorübergehende Aufenthalte. Wer sich über die Dauer eines Urlaubs oder einer Geschäftsreise hinaus in einem anderen Land aufhält, muss ein Abo über den dortigen Ableger des Dienstes zu den für dieses Land geltenden Preisen und Konditionen abschließen.

eCall in neuen Autos Pflicht

Neuwagen müssen vom 1. April an mit dem Notrufsystem eCall ausgestattet sein. Es umfasst eine Mobilfunk-Einheit und einen GPS-Empfänger, mit denen es im Falle eines Unfalls automatisch einen Notruf an die europaweit gültige Notrufnummer 112 absetzt und die Position des Unfallwagens übermittelt. Damit sollen Einsatzkräfte schneller vor Ort sein und so die Zahl der Unfalltoten reduziert werden.

Elektronische Mauterfassung in Slowenien