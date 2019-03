Neu ab April 2019 Mütterrenten-Antrag, Diesel-Fahrverbot, neuer §219a

Bis Ende April Mütterrente beantragen!

Wer Kinder erzogen und vor dem 1. Januar 2019 das Rentenalter erreicht hat, sollte bis Ende April noch die Mütterrente beantragen. Sie wird dann nämlich noch rückwirkend zum Jahresanfang gewährt. Voraussetzung ist, dass die Kinder vor 1992 geboren wurden.

Steigende Mindestlöhne

In der Zeitarbeitsbranche steigen die Mindestlöhne in den alten Bundesländern auf 9,79 Euro pro Stunde. Die nächste Erhöhung steht bereits zum 1. Oktober 2019 an. Dann wird der Branchenmindestlohn sowohl in den alten, als auch in den neuen Bundesländern und Berlin angehoben.

Bildrechte: imago/Michael Weber Auch für Beschäftigte von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen steigt der Mindestlohn bundesweit je nach Qualifikation auf 15,72 Euro oder 15,79 Euro pro Stunde. Diese Mindestlöhne sind auch von Unternehmen zu zahlen, die im Auftrag des Bundes Aus- und Weiterbildungen anbieten, jetzt zum ersten Mal ebenfalls getrennt nach Qualifikationsstufe. Bis Januar 2022 sind zwei weitere Anhebungsrunden geplant.

Beamtenversorgung wird angehoben

Zum 1. April steigen die Bezüge von Beamten, Richtern, Soldaten und Versorgungsberechtigten des Bundes um 3,09 Prozent. Der Anstieg ist an die Tarifergebnisse des öffentlichen Dienstes gekoppelt. Die nächste Anhebung ist für März 2020 geplant und wird bei 1,06 Prozent liegen.

Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen leichter zugänglich

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Durch eine Änderung des Paragrafen 219a StGB im April gelten Informationen über Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr als Werbung. Frauen, die den Eingriff in Erwägung ziehen, haben dann offiziell Zugang zu qualitativ gesicherten Informationen. Auch Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dürfen ihre Patientinnen dann entsprechend informieren. Darüber hinaus veröffentlicht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Internet eine Liste der Ärztinnen und Ärzten, die Patientinnen die Suche erleichtern sollen.

Diesel-Fahrverbot in Stuttgart: Jetzt gilt's

Bildrechte: imago/Christian Ohde Für Dieselfahrzeuge bis Schadstoffnorm 4 gilt in Stuttgart seit Januar ein ganzjähriges Fahrverbot. Die Stuttgarter unter den Fahrzeughaltern hatten allerdings noch eine dreimonatige Übergangsfrist – die nun endet. Ab 1. April sind auch sie von dem ersten großflächigen Fahrverbot Deutschlands betroffen. Es gibt aber die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen. Sie können zum Beispiel für Handwerker, Krankentransporte oder Schichtarbeiter beantragt werden.

Diesel-Fahrverbote in NRW: Hier gilt's noch nicht

In NRW sieht es anders aus. Dort sollte in Köln und Bonn ebenfalls ab April ein Fahrverbot gelten. Doch nachdem sowohl das Land als auch das Bezirksamt Köln gegen die Entscheidung der Verwaltungsgerichte in Berufung gegangen sind, ist das Verfahren nun vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängig. Eine Entscheidung wird im August 2019 erwartet.

Aldi-Gurken ohne Hülle

Bildrechte: dpa Aldi reduziert Verpackungsabfälle. Nach eigenen Angaben wollen Aldi Nord und Aldi Süd Salatgurken in ihren Filialen ab April nur noch ohne Plastikumhüllung verkaufen. Darüber hinaus wird der Einsatz von abwaschbaren Mehrwegtaschen getestet. Sie sollen sich anstelle von Einwegbeuteln für Obst und Gemüse verwenden lassen. Die Kundinnen und Kunden können an der Kasse entscheiden, ob sie die Taschen an der Kasse zurücklassen oder mitkaufen und wiederverwenden.

