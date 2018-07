Neu ab August 2018 Immobilien, Ausbildung, Familiennachzug

Bildrechte: IMAGO

Am 1. August beginnt in Deutschland das neue Ausbildungsjahr. Wie in jedem Jahr wurden dafür die Ausbildungsordnungen für zahlreiche Berufe – in diesem Jahr 25 – an die aktuellen Anforderungen angepasst. Neu hinzugekommen ist der Ausbildungsberuf "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce". Insgesamt haben Jugendliche und junge Erwachsene damit die Wahl zwischen 326 anerkannten dualen Ausbildungsberufen.