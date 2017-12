Berlin–München in unter vier Stunden Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember feiert die Bahn den Abschluss eines gewaltigen Projekts: den Neu- und Ausbau der rund 500 Kilometer langen Trasse zwischen Berlin und Nürnberg.

Die ICE-Fahrt zwischen Berlin und München wird dann in der Regel in knapp viereinhalb Stunden zurückgelegt. Bisher hat die Zugfahrt auf der 623 Kilometer langen Strecke zwischen der Hauptstadt und der Bayernmetropole rund sechs Stunden gedauert. Dreimal pro Tag geht es sogar in unter vier Stunden. Dann fahren ICE-Sprinter mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde und halten nur in Halle, Erfurt und München. Eine besondere Bedeutung erhält dabei Erfurt als neuer Knotenpunkt, an dem sich die ostdeutschen Hochgeschwindigkeitsstrecken kreuzen.

Bildrechte: IMAGO

Zug-Premiere

Mit dem Fahrplanwechsel feiert auch der ICE 4 seine offizielle Premiere. Der neue Zug wird zunächst München und Stuttgart mit Hamburg verbinden. In den kommenden Jahren soll der ICE 4 die älteren Modelle ICE 1 und ICE 2 ersetzen.



Preisanhebungen in unterschiedlicher Höhe

Und was ist mit den Preisen? Sie steigen wieder einmal. Nach Angaben der Bahn fällt die Preiserhöhung mit durchschnittlich 0,9 Prozent zwar vergleichsweise gering aus, doch gibt es im Einzelnen größere Abweichungen. So steigt der Flexipreis auf der schnellen neuen Verbindung zwischen Berlin und München um 13 Prozent auf 150 Euro. Im Fernverkehr steigen die Flexipreise in der zweiten Klasse um durchschnittlich 1,9 Prozent und in der ersten Klasse im Schnitt um 2,9 Prozent. Im Nahverkehr muss mit einer Steigerung von 2,3 Prozent gerechnet werden. Unverändert bleiben dagegen die Preise für die Bahncard50, die Bahncard25 und für Reservierungen.