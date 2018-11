Neu ab Dezember 2018 Bahnfahren, Online-Shopping, Bienenschutz und Erdnussöl

Insektizide mit Neonikotinoiden sind eine akute Bedrohung für Bienen und andere Bestäuber. Aus diesem Grund dürfen Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam vom 19. Dezember an weder verkauft noch im Freien angewendet werden. Lediglich in Gewächshäusern ist ihr Einsatz noch erlaubt.

Vom 25. Dezember an muss Erdnussöl in Kosmetika so vorbehandelt sein, dass es nur noch geringe Mengen an allergieauslösenden Erdnussöl-Proteinen enthält. Andernfalls dürfen die Produkte nicht mehr verkauft werden. Erdnussöl wird unter anderem in Shampoos, Duschbädern, Lotionen oder Badezusätzen verwendet. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) rät davon ab, Erdnussöl-Produkte zur Kinderpflege zu nutzen.