Zum 23. Februar wird die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive, kurz IDD) in deutsches Recht überführt. Sie sieht unter anderem vor, dass Kunden künftig klarer über Versicherungsdetails und den Stand einer Versicherung informiert werden. Vermittler müssen zudem unaufgefordert angeben, in wessen Auftrag sie handeln und ob sie für ihre Tätigkeit ein Honorar, eine Provision oder eine anderweitige Vergütung bekommen. Darüber hinaus müssen sie sich regelmäßig weiterbilden, um ihren Kunden auf dem komplexer werdenden Versicherungsmarkt die bestmögliche Beratung bieten zu können.

Vom 24. Februar an dürfen keine zinkoxidhaltigen Kosmetik-Sprays mehr in Verkehr gebracht werden. Das gilt für alle Kosmetikartikel, über die Zinkoxid versehentlich eingeatmet werden kann, da inhalierte Zinkoxidpartikel eine Lungenentzündung hervorrufen können. Vom 24. Mai an dürfen diese Produkte auch nicht mehr verkauft werden.



Bereits seit 27. Januar ist der Grenzwert des Konservierungsstoffs Methylisothiazolinon (MI) in Shampoo, Duschgel und anderen abwaschbaren Kosmetika von 0,01 auf 0,0015 Prozent herabgesetzt worden. Hier gilt eine Übergangsfrist von drei Monaten, die Ende April ausläuft. Der Stoff löst besonders häufig allergische Reaktionen aus. Im November 2017 waren bereits die MI-Grenzwerte für Fingerfarben und andere wässrige Kinderprodukte herabgesetzt worden. Hautcremes und Lotionen dürfen seit 12. Februar 2017 gar kein Methylisothiazolinon mehr enthalten.